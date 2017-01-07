Манчестер, Великобритания, 7 января, 2017, 17:23 — ИА Регнум. 7 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 1/32-й финала ФА Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Реддинг». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «красных дьяволов».

Manutd.com «Манчестер Юнайтед» vs «Реддинг» — 4:0

«Красные дьяволы» не проигрывают уже 11 матчей подряд в Английской Премьер-лиге (АПЛ) — 7 побед и 4 ничьи. Ключевым игроком является шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший 13 голов и отдавший 3 ассиста в 19-ти матчах АПЛ.

«Реддинг» одержал 8 побед в 10-ти матчах Чемпионшипа. «Королевские» выступают в этом сезоне выше всех ожиданий, находясь на 3-м месте с 46-ю очками, впереди только «Ньюкасл» (52 очка) и «Брайтон» (54 очка).

Матч начался с быстрого гола Уэйна Руни на 7-й минуте: испанский полузащитник Хуан Мата то ли ударом, то ли передачей доставил мяч до английского форварда, и тот в касание пробил вратаря «Реддинга» — 1:0.

Через 8 минут французский нападающий Антони Мартиаль сыграл в «стенку» с Уэйном Руни, затем обошел 3-х защитников «королевских» и забил крученым ударом в дальний угол ворот — 2:0.

Уже во втором тайме на 75-й минуте молодой форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд забил после верховой передачи Майкла Каррика через полполя — 3:0.

Через 4 минуты Аль-Хасби грубо ошибся, и Маркус Рэшфорд без волнений оформил дубль — 4:0

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рэддинг» со счетом 4:0 и прошел в следующий этап ФА Кубка Англии.

Составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Блинд, Смоллинг, Рохо, Янг, Каррик, Феллаини, Мартиаль, Мата, Руни, Рэшорд.

«Реддинг»: Аль-Хасби, Блэккет, Мур, Эванс, Гантер, Уильямс, ван ден Берг Йоуи, Макклири, Келли, Беренс, Керморжан.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Голы: Руни 7 — 1:0, Мартиаль 15 — 2:0, Рэшфорд 75 — 3:0, Рэшфорд 79 — 4:0.