Киев, 7 января, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) проведет «разъяснительную работу» с депутатом парламента Украины Надеждой Савченко, которая планирует в ближайшее время обнародовать списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

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«Вопрос в том, для чего эти списки опубликовывать, — отметил советник СБУ. — Нам ни в коем случае нельзя распространять информацию, которая может навредить не только ребятам, которые находятся там, а также их близким, родственникам, которые находятся в морально тяжелом состоянии, потому что многие из ребят, которые там незаконно удерживаются, находятся там более года».

При этом Тандит добавил, что данные списки нельзя использовать для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром; очень важно помнить, что это жизни людей.

7 января депутат Верховной рады Надежда Савченко на своей странице в социальной сети сообщила, что в ближайшее время она опубликует в своем Facebook списки военнопленных.

«Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи (с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким) в Минске, а также собранные мной после моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время», — написала она.

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