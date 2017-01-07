Мадрид, 7 января, 2017, 16:49 — ИА Регнум. 7 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 17-го тура Испанской Премер-лиги (BBVA) между «Реал» (Мадрид) и «Гранадой» из Андалусии. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Realmadrid.com «Реал Мадрид» vs «Гранада» — 5:0

В последних 10-ти официальных играх «сливочные» выиграли 7 раз и сыграли вничью 3 раза. В прошлой игре «Реал» уверенно победил «Севилью», продлив свою беспроигрышную серию до 38-ми матчей. Ключевым игроком мадридцев является португальский нападащий Криштиану Роналду, забивший 10 голов и отдавший 3 ассиста в 11 матчах лиги BBVA. «Насриды» смогли одержать лишь 2 победы в 10-ти последних играх. Ключевой игрок — украинский форвард Артем Кравец, отметившийся 4-мя голами и 2-мя ассистами в 14-ти матчах.

В самом начале матча (12-я минута) испанский плеймейкер Иско забил первый гол «Реала» после передачи Карима Бенземы.

На 20-й минуте французский форвард «Реала» Карим Бензема забил гол в пустые ворота после ошибки вратаря «Гранады» Гильермо Очоа — 2:0.

Через 7 минут бразильский левый защитник Марсело навесил в штрафную площадь соперника, где Криштиану Роналду забил третий гол «сливочных» головой — 3:0.

На 31-й минуте полузащитник «Реала» Иско оформил дубль, замкнув прострельную передачу от Луки Модрича — 4:0.

На 58-й минуте бразильский опорный полузащитник Каземиро замкнул навес колумбийского плеймейкера Хамеса Родригеса и довел счет до неприличного — 5:0.

На данный момент «Реал» занимает 1-е место, имея в своем активе 40 очков, также «сливочные» продлили свою беспроигрышную серию до 39 матчей. «Настриды» остались в зоне вылета на 19-м месте с 9-ю очками.

Составы на матч:

«Реал Мадрид»: Навас, Марсело, Начо, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.

«Гранада»: Очоа, Габриел, Везо, Ломбан, Тито, Сампер, Перейра, Уче, Табану, Кравец, Бога.

Главный арбитр матча: Иньяки Гарридо.

Голы: Иско 12 — 1:0, Бензема 20 — 2:0, Роналду 27 — 3:0, Иско 31 — 4:0, Каземиро 58 — 5:0.