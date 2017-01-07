Великий Новгород, 7 января, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 7 января, после рождественской службы в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря под Великим Новгородом осмотрел главный храм монастыря — Георгиевский собор (1119 год). Как сообщает пресс-служба Кремля, главе государства рассказали об итогах археологических раскопок, проведённых в храме, который стал усыпальницей настоятелей монастыря и русских князей.

Kremlin.ru Губернатор Новгородской области Сергей Митин показывает президенту России Владимиру Путину Георгиевский собор

В частности, в храме обнаружена гробница с мощами святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского в XIII—XIV веках, перезахороненного в Свято-Юрьевом монастыре в 1786 году. Это погребение считалось утраченным в советское время. Владимиру Путину также продемонстрировали фрагменты древнерусских фресок, которые могут быть восстановлены. Также президент осмотрел гробницы матери и старшего брата Александра Невского — Феодосии Мстиславны и князя Фёдора Ярославича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе исследовательских работ в соборе были раскрыты нижние части фрескового ансамбля храма и найдены десятки тысяч фресковых фрагментов, сколотых со стен в древности и составлявших заполнение слоя под современным полом. По данным пресс-службы Новгородского музея-заповедника, среди них — ценнейшие фрагменты фресок с древними граффити, составившиеся в почти целую надпись, повествующую о смерти новгородского князя Изяслава, а также фрагменты личного письма. Реставрационные работы в храме продолжаются.

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Напомним, Георгиевский собор Юрьева монастыря был сооружен на месте деревянной церкви в 1119 году, при княжении Всеволода Мстиславовича, внука Владимира Мономаха. Строительство собора продолжалось 11 лет, его стены были покрыты фресками, которые в XIX веке были фактически уничтожены.

Русской православной церкви Георгиевский собор и Свято-Юрьев монастырь были возвращены в 1991 году. Летом в Георгиевском соборе проходят богослужения.