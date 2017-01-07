Каракас, 7 января, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Парламент Венесуэлы, большинство в котором составляют представители оппозиционного «Круглого стола демократического единства», выбрали нового председателя Национальной Ассамблеи.

Joka Madruga Николас Мадуро после победы на президентских выборах в Венесуэле. Апрель 2013 года

Как сообщает Euronews, им стал один из лидеров партии «За справедливость» Хулио Борхес, выступающий за смещение с поста президента страны преемника Уго Чавеса, социалиста Николаса Мадуро.

«В ближайшие дни Национальная Ассамблея большинством мандатов одобрит декларацию об освобождении от должности президента Николаса Мадуро», — заявил после своего назначения Хулио Борхес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николас Мадуро назначил новым вице-президентом страны губернатора штата Арагуа Тарека эль-Айссами. По законодательству Венесуэлы в случае досрочной отставки действующего президента, если она не произойдет раньше февраля 2017 года, именно вице-президент возглавит страну.

Лидеры венесуэльской оппозиции назвали нового вице-президента «политиком с подмоченной репутацией». Как сообщало ранее издание El Nuevo Herald, Тарек Эль-Айссами имеет связи с исламскими фундаменталистами. А также активно сотрудничает с Хезболлой.