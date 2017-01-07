Берлин, 7 января, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе. Об этом сообщается в субботу, 7 января, на сайте «Союза биатлонистов России».

Rusbiathlon.ru Антон Бабиков

«Антон Бабиков показал шестой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, — говорится в сообщении. — Победу в гонке одержал Мартен Фуркад».

Второе место занял представитель Германии Арнд Пайффер, а замкнул тройку итальянский биатлонист Доминик Виндиш.

Кубок мира 2016/2017. Гонка преследования. Оберхоф.

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Арнд Пайффер (Германия)

3. Доминик Виндиш (Италия)

6. Антон Бабиков (Россия).

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