Ярославль, 7 января, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Начало третьей учебной четверти в ярославских школах может быть перенесено с 9 на 11 января. Причина такого возможного решения — аномально холодная погода установившаяся в последние дни на территории региона.

Фото со страницы Леонида Гунина в Facebook Мороз

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, окончательное решение будет принято 8 января с учетом прогноза погоды и рекомендаций департамента образования Ярославской области. Один из возможных вариантов — ограничение на проведение занятий только для учащихся начальной школы.

По информации синоптиков, аномальные морозы, пришедшие в центральный регион России, оказались рекордными за последние 120 лет. В рождественскую ночь температура воздуха в некоторых районах Ярославской области опустилась ниже — 40 градусов.