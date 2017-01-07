Берлин, 7 января, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Германские спецслужбы считают, что за кибератаки на сервера Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в декабре минувшего года стоит хакерская группировка АРТ 28 (Fancy Bear), за которой, как считают в Берлине, стоят «русские хакеры». Об этом сегодня, 7 января, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Хакер

Как заявил в интервью изданию глава ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маасен, у германских спецслужб есть некие улики, указывающие на АРТ 28.

Кроме того, германские власти до сих пор расследуют кибератаки на сервера бундестага. В ходе этих кибератак были похищены секретные документы. И снова главными подозреваемыми по этому делу проходят мифические «русские хакеры».

Похищенные из бундестага документы вскоре попали к WikiLeaks и были опубликованы. Запад тут же заявил, что WikiLeaks работает на Россию или наоборот. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж высмеял эти выводы и заявил, что его портал никогда не сотрудничает с государствами. Также Ассанж заявил, что документы не были украдены никакими хакерами, а переданы одним из работников бундестага.

Документы, украденные из бундестага, рассказывают о тайных договоренностях между Агентством национальной безопасности США и германской разведкой БНД.