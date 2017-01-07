Киев, 7 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в ближайшее время опубликует в своем Facebook списки военнопленных. Об этом она пишет сегодня, 7 января, на своей странице в американской социальной сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной после моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время», — пишет Савченко, имея в ввиду её встречи с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Напомним, Савченко провела переговоры с Плотницким и Захарченко 7 декабря минувшего года. По её словам, обсуждался вопрос обмена пленными. Плотницкий отметил, что беседа была полезной.

27 декабря Плотницкий и Захарченко передали Савченко в качестве жеста доброй воли двух пленных женщин.

30 декабря Савченко заявила, что намерена вновь провести встречу с Захарченко и Плотницким, но уже не в Минске, а «в Луганске или Донецке, а потом — в Киеве».