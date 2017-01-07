Москва, 7 января, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Рождественская ночь с 6 на 7 января 2017 года стала самой холодной за последние 125 лет. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Русская зима

Сообщается, что температура воздуха на московской метеостанции ВДНХ к 8:00 утра 7 января опустилась до — 29,8°C. В Московской области было ещё холоднее: в Клину и Дмитрове было до — 33,4°C.

В нынешнем XXI веке в рождественскую ночь столбик термометра опускался ниже отметки в — 20 °C лишь трижды — в 2002, 2003 и 2015 годах. В XX веке в рождественскую ночь не было холоднее чем сегодня.

А вот в 1891 году на Рождество в Москве температура воздуха опустилась до — 34,8°C.

Однако Гидрометцентр обнадеживает — впереди столичный регион ждет потепление.