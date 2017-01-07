Волгоград, 7 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Выстраивать добрососедские отношения с Белоруссией России нужно и важно, однако слепо принимать абсолютно всё, что делает Минск, нельзя. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, член «Клуба экспертов Нижнего Поволжья» Виталий Арьков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

По мнению политолога, после потери Украины стремление Кремля во чтобы то ни стало удержать на орбите своих интересов Белоруссию объяснимо и закономерно. «Однако методы достижения этого все больше удивляют», — отмечает Виталий Арьков.

«Само собой разумеющимся стал экспорт в Белоруссию нефти по щедро низким ценам и возврат из нее на рынок России ГСМ. Располагая информацией о бенефициарах белорусских НПЗ и энергетических компаний, нетрудно догадаться, кого конкретно и с какой целью фактически спонсирует Москва», — продолжает эксперт.

Также, по мнению эксперта, понятно и почему дальше пары возражений Кремль не идёт с ситуацией, когда Минском налажен большой бизнес по поставкам в Россию продуктов питания из государств Евросоюза, в отношении которых Москва ввела эмбарго в ответ на антироссийские санкции. «Перефасованные молочные и мясные продукты, фрукты и овощи, рыба и ставшие уже притчей во языцех белорусские креветки, омары и кальмары. Про беловежские оливки и говорить не приходится», — отмечает Арьков.

«И Господь бы со всеми этими торговыми схемами, на которых зарабатывают понятно какие бенефициары, если с учетом особенностей Бацьки (постоянный шантаж уйти в Евросоюз) приходится таким образом выстраивать отношения с государством-сателлитом. Но нельзя же буквально на все деяния Минска закрывать глаза, все великодушно прощать, заискивающе заглядывать в глаза Бацьки. Тем более, когда эти деяния однозначно во вред российскому бизнесу и гражданам, когда они попирают национальную гордость и достоинство России», — заключил эксперт.

Также по теме: МИД РФ поддержал репрессии Минска против журналистов ИА REGNUM «авансом»

»Какое-то дежавю»: Белоруссия пошла по пути Украины. Россия платит дважды

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии в начале декабря прошлого года были задержаны сотрудничавшие с ИА REGNUM публицисты Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и корреспондент Сергей Шиптенко. За опубликованные в интернете статьи о политической и экономической ситуации в Белоруссии их обвинили в разжигании национальной, языковой и социальной вражды. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Позже министр информации Белоруссии Лилия Ананич буквально признала политические мотивы репрессий. Затем на пресс-конференции в Минске чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что считает арестованных в республике авторов ИА REGNUM «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран.

Ранее по теме: «Человек должен отвечать за свои слова»

Комментируя задержание в Белоруссии журналистов ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что ведомство полностью разделяет точку зрения посла, добавив, что «употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

Между тем, слово «недонарод» НЕ употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе

«Ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно», — говорится в официальном заявлении ИА REGNUM.

В связи с этим ИА REGNUM заявило о намерении подать в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.