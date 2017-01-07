Киев, 7 января, 2017, 12:46 — ИА Регнум. В сети интернет появилась аудиозапись разговора, предположительно, депутата Верховной рады Сергея Пашинского и лидера партии УКРОП Геннадия Корбана о государственном перевороте на Украине. Аудиозапись выложил сегодня, 7 января, на своей странице в Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.

Rt22.ru Прослушка

«Да простит меня Геннадий Корбан, но в этом аудиофайле, посланном мне богами, он прекрасен», — пишет Портнов.

По данным украинских СМИ, разговор состоялся в марте 2015 года. На аудиозаписи слышно, как Пашинский говорит Корбану о том, что скоро они захватят власть в стране.

Корбан просит Пашинского, чтобы тот «не говорил такие вещи по телефону». В ответ на это Пашинский говорит, что он друг президента, и власть они собираются захватить именно для него, а все нынешнее окружение Петра Порошенко расстреляют.

«Возомнившая себя большим начальником облезлая политическая обезьяна, а по совместительству депутат Народного Фронта Пашинский — с хвастовством и надменностью о захвате власти, дружбе с Президентом и о том, как нужно воровать», — так прокомментировал аудиозапись Портнов.