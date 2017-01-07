Тбилиси, 7 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава вышел на свободу. Он покинул тюрьму на основании решения Тбилисского апелляционного суда по делу о растрате государственных средств компанией «Тбилсервис группа».

Цитата из к/ф «Мимино». реж Георгий Данелия. 1978. СССР «Зимой твоя голова будет меньше»

Суд на заседании 6 января сократил Гиги Угулаве срок наказания до 1 года 3 месяцев и 22 дней. Отсчет срока лишения свободы начинался с 18 сентября 2015 года и истекал 9 января 2017 года, но, так как по грузинскому законодательству заключенный должен покинуть тюрьму за день до истечения срока лишения свободы, а последующие два дня совпадали с праздником Рождества Христова и выходным днем, его освободили из заключения досрочно, 6 января вечером. Суд переквалифицировал предъявленное бывшему мэру обвинение и вместо растраты бюджетных средств обвинил его в превышении служебных полномочий.

СМИ со ссылкой на представителей суда и прокуратуры сообщили, что суд принял решение на основании признания Гиги Угулавой своей вины. Сам Угулава назвал такую информацию неверной интерпретацией и после освобождения заявил, что он своей вины не признавал и не признает.

Как пояснил бывший мэр журналистам после выхода из тюрьмы, массовое трудоустройство населения в компании «Тбилсервис группа» происходило с его согласия, и своей ответственности ни на кого он не перекладывает. Кроме того, Угулава подчеркнул, что никакой политической направленности этому процессу трудоустройства он лично не придавал, но трудоустроенные работали и в том и в другом направлении. «Это факт, а если мы будем стоять в позе страуса и твердить, что это не так, будет неправильно. Но бессовестно обвинять меня в том, что я этим присвоил и растратил бюджетные средства», — заявил Угулава. Своей ошибкой он назвал то, что не обратил внимания на тех сотрудников «Тбилсервис группы», которые занимались политической деятельностью.

На решение суда откликнулось посольство США в Грузии, которое расценило его как доказательство независимости судебной системы. В заявлении посольства подчеркивается, что оно внимательно следило за рассмотрением дела Угулавы.

«Мы внимательно следили за развитием дела бывшего мэра Гиги Угулавы. Право на обжалование — значительная часть любой демократической судебной системы. Апелляционный суд оценил доказательства и дал сторонам возможность оспорить соответствие закону и предоставить свои правовые аргументы. Эти шаги — наглядный пример того, что судебная система имеет возможность быть независимой», — заявили в посольстве США и подчеркнули, что все составные части судебной власти должны быть свободны от политического влияния.

Бывший мэр Тбилиси был задержан в аэропорту Тбилиси 2 июля 2014 года при попытке вылететь в Киев. Решением суда он был заключен под стражу на основании предъявленного прокуратурой обвинения в растрате средств бюджета Тбилиси на сумму до $30 млн. Речь шла о создании фиктивных рабочих мест в службах и компаниях, подведомственных мэрии Тбилиси, для трудоустройства активистов «Единого национального движения» в преддверии местных выборов.