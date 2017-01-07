Санкт-Петербург, 7 января, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Тысячи петербуржцев и гостей города на Неве уже побывали на традиционной Рождественской ярмарке на Пионерской площади Санкт-Петербурга. Она в 11-й раз проходит в Северной столице и всегда пользуется большой популярностью.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Санкт-Петербургская рождественская ярмарка

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вход на рождественскую ярмарку

Ярмарка открылась еще 24 декабря 2016 года и будет работать до завершения новогодних и рождественских каникул. В этом году она проходит под девизом «Петербург объединяет лучшее!».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сладости во вьетнамской лавке

На Рождественской ярмарке представлены товары из Санкт-Петербурга, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пряники

Всего на ярмарке организовано 157 торговых мест. Каждому участнику ярмарки было выделено специальное время в один из дней, чтобы иметь возможность показать традиции празднования Нового года и Рождества, характерные для того или иного региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Чешские колбаски

На Пионерской площади также размещена крытая сцена, ледовый каток, домик Деда Мороза и более 60 торговых павильонов, оформленных в праздничном стиле. Прокатившись на коньках и послушав выступления артистов, на ярмарке всегда можно подкрепиться и купить подарки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ежегодный зимний праздник для всей семьи

Помимо торговли и развлечения, Рождественская ярмарка обрела свои традиции благотворительности. Каждый год здесь проводятся акции «Подари тепло» для воспитанников детских домов, «Елка желаний», «Короб подарков» и многие другие, а также устраиваются праздничные концерты для петербуржцев всех возрастов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Рождественские катания

Рождественская ярмарка на Пионерской площади открыта по 8 января 2017 года.