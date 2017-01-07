Москва, 7 января, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Российский кинофильм «Викинг», который вышел в прокат 29 декабря 2016 года, поставил новый рекорд для российского кинематографа, собрав в прокате один миллиард рублей. Об этом 7 января, сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

Цитата из к/ф «Викинг». Реж. Андрей Кравчук. 2016. Россия Князь Владимир Святославич

Сообщается, что на девятый день проката историческая драма «Викинг» взяла рубеж в один миллиард рублей сборов. Предыдущий рекорд принадлежал военной драме «Сталинград», которая преодолела миллиардный рубеж на 11-й день проката.

Лента «Викинг» стала шестым российским кинофильмом, заработавшим в прокате более миллиарде рублей за всю историю кинопроката СНГ.

Картину «Викинг» посмотрел президент Российской Федерации Владимир Путин. Российскому лидеру фильм понравился.