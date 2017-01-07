Киев, 7 января, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Более 70 украинских населенных пунктов остались без электроснабжения. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Арнольд Боонен. Молодой человек, сидящий за столом (фрагмент)

Сообщается, что в период с 6 по 7 января в результате крайне неблагоприятных погодных условий — сильного снега и ветра — из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточен 71 населенный пункт в семи областях Украины.

Уточняется, что обесточены 35 населенных пунктов в Одесской области, 14 во Львовской, в Херсонской — 10, в Николаевской — семь, в Кировоградской и Киевской — по два, а также один в Черкасской области.