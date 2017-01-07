Москва, 7 января, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Из-за аномальных холодов в Москве пострадали 62 человека. Об этом сегодня, 7 января, сообщает LifeNews.

Владимир Певунинский. Полянка. Старая Москва

Отмечается, что 6 января, когда столбик термометра в Москве опустился ниже отметки минус 25 градусов, 48 человек, в том числе четверо детей, получили обморожения конечностей. Среди пострадавших пятимесячный ребенок, который получил обморожения лица.

Также восемь человек были госпитализированы в медучреждения с различными травмами из-за переохлаждения. Шесть жителей столицы были госпитализированы с различными травмами после падения на лед.

Ранее МЧС предупреждало о том, что столичный регион накроет арктический антициклон.