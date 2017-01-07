Москва, 7 января, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — сказано в поздравительном обращении Путина.

Российский лидер отметил, что рождественские дни обращают российских граждан к духовным истокам и традициям. Это время для благих помыслов и дел, а также искренней заботы о ближних и тех, кто нуждается в поддержке.

Путин считает, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют огромную и уникальную роль в возрождении высоких нравственных ценностей, сбережении исторического и культурного наследия России.

Церковь наращивает взаимодействие с государственными и общественными структурами в делах образования, просвещения и благотворительности, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения, отметил Путин.

«И конечно, они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия. Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения», — сказано в поздравительном обращении президента.

Напомним, Путин принял участие в рождественской службе в новгородском Свято-Юрьевом монастыре.