Пекин, 7 января, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Палеонтологи обнаружили на юго-западе Китайской Народной Республики в провинции Гуйчжоу следы динозавров, живших предположительно, более 145 миллионов лет назад. Об этом сегодня, 7 января, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

James St. John Череп динозавра. Филдовский музей естественной истории. Чикаго, США

Сообщается, что находка была сделана на скалах в округе Бицзе. Палеонтологи считают, что следы принадлежат, вероятно, четырем различным особям зауроподов — четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых.

Эти динозавры обитали в данном районе в Юрский период, который длился почти 56 миллионов лет, закончившись 145 миллионов лет назад. По всей видимости в районе, где обнаружены следы, много миллионов лет назад был водопой динозавров.

Обнаруженные следы динозавров имеют в длину порядка 30 сантиметров. Палеонтологи считают, что динозавры, которым принадлежали следы, достигали в высоту шести метров.