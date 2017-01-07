Вашингтон, 7 января, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Хуссейн Обама пригласил звезд шоу-бизнеса на свою прощальную вечеринку в Белом доме. Об этом сегодня, 7 января, написал в своем Twitter продюсер телеканала CNN Батси Кляйн.

Ян Брейгель Младший. Аллегория вкуса

Продюсер сообщает, что на вечеринку в Белом доме США, где Обама празднует свой уход с поста президента, приглашены певица Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z, известная американская телеведущая Опра Уинфри, актеры Самуэл Джексон и Брэдли Купер, певец и композитор Стиви Уандер, оскароносная актриса Мэрил Стрип и многие другие.

Вечеринка началась в 4:30 по московскому времени.

Напомним, полномочия Обамы истекают 20 января. В этот день пройдёт инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

Нынешняя президентская кампания в США была беспрецедентно жесткой. Демократы и республиканцы яростно критиковали друг друга, забыв о политкорректности. После победы Трампа демократы не успокоились и ведут против него кампанию по дискредитации.

Стоит отметить, что большинство звезд шоу-бизнеса активно поддерживали демократов и кандидата от этой партии Хиллари Клинтон.