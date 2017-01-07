Москва, 7 января, 2017, 07:53 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы в гостинице, расположенной по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, произошёл пожар. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Mchs.gov.ru Пожар

Сообщается, что пожар произошел в двухэтажном деревянном здании гостиницы. Огонь полыхал на площади более 300 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности по пятибалльной шкале.

На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи и пожарные расчеты. Пожарные подогнали автобусы, для размещения постояльцев гостиницы, которые были выведены из горящего здания. В Москве сейчас мороз минус 30 градусов. Движение по Ярославскому шоссе рядом с местом пожара ограничено.

По предварительным данным в результате пожара погиб один человек. Семеро получили ранения.