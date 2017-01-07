Вашингтон, 7 января, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама заметил, что граждане страны склонны больше доверять мнению президента России Владимира Путина, чем мнению представителей Демократической партии США. Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство Обамы, об этом действующий глава Белого дома рассказал в пятницу, 6 января, в интервью телеканалу ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Обамы, все чаще становится заметно, что американцы больше доверяют президенту другой страны Путину, чем соотечественникам из демократического лагеря. Подобные комментарии все чаще появляются в среде республиканцев, в научном сообществе и среди ведущих на ТВ.

Складывающаяся ситуация очень беспокоит Обаму, и он просит всех граждан США не забывать о том, что все американцы, независимо от партийной принадлежности, находятся в одной команде.

«Владимир Путин не в нашей команде», — напомнил уходящий президент.

Ранее штаб национальной разведки заявил, что российский президент и правительство РФ влияли на результаты выборов намеренно, играя на стороне республиканского кандидата Дональда Трампа, пытаясь очернить его соперницу экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Между тем Трамп подтвердил хакерские атаки различных стран, в том числе России и Китая, на правительственные серверы США, однако категорически отверг возможность влияния таковых на результаты прошедших выборов.

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