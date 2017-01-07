Форт-Лодердейл, США, 7 января, 2017, 05:55 — ИА Регнум. Застреливший пятерых человек в багажном отделении аэропорта города Форт-Лодердейла Эстебан Сантьяго быв ветераном войны в Ираке. Мужчина, заработавший шесть государственных наград, демобилизовался из вооруженных сил США в августе 2016 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственного чиновника.

Jayel Aheram «Привет!» из Ирака

Как заявили в пресс-службе сенатора от штата Флорида Билла Нельсона, 26-летний Сантьяго с 2007 по 2016 гг. служил в составе Национальной гвардии США на территории Пуэрто-Рико и Аляски. С 2010 по 2011 его подразделение принимало участие в Иракской компании. Перед демобилизацией в резерв в августе 2016 года боевой инженер первого класса Эстебан Сантьяго получил полдюжины медалей за отличия на службе.

Ранее сообщалось, что на собеседовании с агентами ФБР в ноябре прошлого года, Сантьяго рассказал, что его разум находится под контролем властей США. Мужчина также рассказал, что его заставляли смотреть созданные террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видео.

Напомним, в пятницу Сантьяго прибыл в аэропорт Форт-Лодердейла из Аляски. В багажном отделении он достал зарегистрированное оружие, которое официально провозил с собой, и открыл беспорядочную стрельбу по людям. Очевидцы сообщают, что мужчина стрелял до тех пор, пока у него не кончились патроны. В результате пятеро человек погибли на месте, еще восемь были доставлены в больницы. Преступник задержан, ведется следствие.