Воронеж, 7 января, 2017, 07:27 — ИА Регнум. В Воронеже православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 6 января совершил всенощное бдение, Рождественскую утреню и Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе. Как уже сообщало ИА REGNUM, рождественские богослужения 6 и 7 января проходят в 197 храмах Воронежской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Храм Вознесения Господня. Фрагмент вертепа

Рождественская великая вечерня пройдет 7 января в 15:00, а 8 января митрополит совершит Божественную литургию в Успенском храме Воронежской духовной семинарии.

Павел Ищенко ИА REGNUM Благовещенский кафедральный собор

Рождество Христово является одним из главных христианских праздников. Как повествует Библия, Бог послал в этот мир своего Сына, Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от грехов и вечной гибели. Иисус родился в пещере — вертепе — куда пастухи загоняли скот, чтобы переждать непогоду. О рождении сына Божьего возвестила взошедшая Вифлеемская звезда. Первыми поклониться Иисусу пришли пастухи, затем — три волхва с дарами. Этот сюжет отражен в вертепах, которые в канун Рождества устанавливают у храмов.

Марина Каширская ИА REGNUM Воскресенская церковь

Вертепная традиция известна в западноевропейских странах с XI века — тогда устраивался обряд-мистерия «Поклонение пастырей»: на столике в храме устраивались ясли, в них устанавливалась статуя девы Марии. Священники-каноники представляли собой вифлеемских пастырей у входа в алтарь, а мальчик из хора изображал ангела, который возвещал пастырям рождения Спасителя. Под названием «вертеп» обряд был известен на Западной Украине, куда он пришел из Польши.

Марина Каширская ИА REGNUM Вертеп у Покровского кафедрального собора

Собственно «вертеп» изначально представлял собой деревянный переносной ящик, в котором разыгрывались как сценки религиозного содержания, так и бытовые.

Пещера Рождества, или святой вертеп, находится под амвоном храма Рождества Христова в Вифлееме. Место рождения Спасителя отмечено на полу серебряной звездой и надписью на латыни: «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии». В полукруглой нише над звездой теплятся шестнадцать лампад, рядом — Придел яслей, место, куда Дева Мария положила Христа после рождения. Именно этот вертеп, согласно источникам, считается прообразом всех последующих.

Павел Ищенко ИА REGNUM Храм Вознесения Господня

В Россию традиция устраивать рождественские вертепы пришла более 200 лет назад. В преддверии Рождества Христова у храмов устанавливают небольшие сцены, на которых воссоздаются картины рождения Спасителя. Зачастую картинки вертепов объединяют несколько библейских сюжетов — это и рождение Спасителя, и поклонение пастухов, и поклонение волхвов. Неизменными персонажами вертепов являются Дева Мария и младенец Иисус. В числе других персонажей — Святой Иосиф, пастухи, волхвы, ангелы, а также овцы.