Рождественская мистерия воронежских храмов
Воронеж, 7 января, 2017, 07:27 — ИА Регнум. В Воронеже православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 6 января совершил всенощное бдение, Рождественскую утреню и Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе. Как уже сообщало ИА REGNUM, рождественские богослужения 6 и 7 января проходят в 197 храмах Воронежской области.
Рождественская великая вечерня пройдет 7 января в 15:00, а 8 января митрополит совершит Божественную литургию в Успенском храме Воронежской духовной семинарии.
Рождество Христово является одним из главных христианских праздников. Как повествует Библия, Бог послал в этот мир своего Сына, Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от грехов и вечной гибели. Иисус родился в пещере — вертепе — куда пастухи загоняли скот, чтобы переждать непогоду. О рождении сына Божьего возвестила взошедшая Вифлеемская звезда. Первыми поклониться Иисусу пришли пастухи, затем — три волхва с дарами. Этот сюжет отражен в вертепах, которые в канун Рождества устанавливают у храмов.
Вертепная традиция известна в западноевропейских странах с XI века — тогда устраивался обряд-мистерия «Поклонение пастырей»: на столике в храме устраивались ясли, в них устанавливалась статуя девы Марии. Священники-каноники представляли собой вифлеемских пастырей у входа в алтарь, а мальчик из хора изображал ангела, который возвещал пастырям рождения Спасителя. Под названием «вертеп» обряд был известен на Западной Украине, куда он пришел из Польши.
Собственно «вертеп» изначально представлял собой деревянный переносной ящик, в котором разыгрывались как сценки религиозного содержания, так и бытовые.
Пещера Рождества, или святой вертеп, находится под амвоном храма Рождества Христова в Вифлееме. Место рождения Спасителя отмечено на полу серебряной звездой и надписью на латыни: «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии». В полукруглой нише над звездой теплятся шестнадцать лампад, рядом — Придел яслей, место, куда Дева Мария положила Христа после рождения. Именно этот вертеп, согласно источникам, считается прообразом всех последующих.
В Россию традиция устраивать рождественские вертепы пришла более 200 лет назад. В преддверии Рождества Христова у храмов устанавливают небольшие сцены, на которых воссоздаются картины рождения Спасителя. Зачастую картинки вертепов объединяют несколько библейских сюжетов — это и рождение Спасителя, и поклонение пастухов, и поклонение волхвов. Неизменными персонажами вертепов являются Дева Мария и младенец Иисус. В числе других персонажей — Святой Иосиф, пастухи, волхвы, ангелы, а также овцы.