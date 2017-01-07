Нью-Йорк, США, 7 января, 2017, 04:49 — ИА Регнум. В американских СМИ распространяется информация, согласно которой в предстоящих выборах мэра Нью-Йорка может принять участие бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента в качестве кандидата от Демократической партии США. Об этом сообщает телеканал Fox.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтон

По данным источника, информацию о возможном участии в выборах градоначальника Нью-Йорка начали распространять бывшие сотрудники штаба Клинтон. Сообщается, что у проигравшей президентские выборы экс-госсекретаря один из самых высоких рейтингов среди демократов, и она в состоянии составить конкуренцию действующему мэру второго по величине города США Биллу де Блазио.

Многие эксперты считают, что у Клинтон есть немало шансов занять должность мэра Нью-Йорка. Ранее она легко обошла по голосам избирателей своего соперника кандидата от республиканцев Дональда Трампа в пяти районах города.

Сообщается также, что отношение между Клинтон и Блазио расстроились после того, как он отказался выступить в поддержку ее кандидатуры на президентских выборах. Пресс-служба де Блазио отказалась предоставить информацию о возможном участии Клинтон в назначенных на 7 ноября 2017 года выборах мегаполиса. Не стали давать комментарий и в штабе Клинтон.