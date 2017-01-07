Бразилиа, 7 января, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Массовое убийство заключенных произошло в результате противостояния преступных группировок заключенных бразильской тюрьмы Монте-Кристо, штат Рорайма. В результате резни в пятницу, 6 января, погиб по меньшей мере 31 человек, сообщает агентство Reuters.

Франсиско де Гойя. Расчленение трупа иезуита Бребёфа. 1800 — 1808

Сообщается, что все убитые принадлежали к одной преступной группе. Зверские убийства, в том числе обезглавливанием, были местью за произошедшую на днях бойню в другой бразильской тюрьме, где были убиты 56 человек. Члены банды засняли на видео лежащие в крови тела. «Вы убили наших братьев? Посмотрите, что произойдет с вами», — комментируют бандиты отснятое.

Власти страны опасаются, что ситуация с насилием вышла из-под контроля, и правоохранителям все труднее поддерживать порядок в переполненных исправительных учреждениях страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновение двух конкурирующих наркогруппировок произошло в одной из тюрем в городе Манаус. Жертвами резни стали преимущественно члены одной из преступных банд. Число погибших составило около 60 человек, это был самый кровавый эпизод, произошедший в бразильской тюрьме за последние 20 лет.