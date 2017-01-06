Вашингтон, 7 января, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин оказал влияние на выборный процесс в США, отдавая предпочтение одному из кандидатов. Россия поставила перед собою цель «подорвать общественную веру в демократический процесс США. Доклад с такой оценкой выборов президента США опубликовало в пятницу, 6 января, управление национальной разведки США, отметив, что «спецслужбы имеют высокое доверие» к такой оценке.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

Согласно имеющимся у авторов доклада представлениям, Путин поручил российским спецслужбам вмешаться в выборный процесс в США. «Целью России было подорвать общественную веру в демократический процесс США, очернить госсекретаря Клинтон и нанести вред ее образу потенциального президента», — цитирует источник американский телеканал CNBC.

В документе также сообщается, что российские власти во главе с президентом РФ Путиным были заинтересованы в победе кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа.

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Ранее Трамп подтвердил, что «Россия, Китай и другие страны» постоянно пытаются взломать защитные системы американских госучреждений, однако на результаты прошедших 8 ноября выборов эти действия никакого результата не оказали.

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