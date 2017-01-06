Лондон, 7 января, 2017, 00:48 — ИА Регнум. 6 января на стадионе «Олимпик Стэдиум» был разыгран матч 21-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Поединок завершился со счетом 0:5 в пользу гостей из Манчестера.

Mancity.com «Вест Хэм Юнайтед» vs «Манчестер Сити» — 0:5

«Молотобойцы» чувствуют себя очень неуверенно в последних играх — только 3 обеды в 10 матчах АПЛ. Ключевым игроком является французский плеймейкер Димитри Пайе, являющийся лучшим распасовщиком хозяев. «Горожане» играют намного хуже ожиданий болельщиков — только 5 побед и 3 поражения в 10-ти матчах. Ключевой игрок — аргентинский форвард Серхио Агуэро, забивший 11 голов за 14 игр.

На 33-й минуте в штрафной площади «молотобойцев» был сбит аргентинский защитник Пабло Сабалета. Пенальти реализовал ивуарийский опорный полузащитник Яя Туре — 0:1.

Через 8 минут французский правый защитник «горожан» Баккари Санья навесил с правого фланга, но норвежский защитник Ховард Нордтвейт очень неудачно сыграл и замкнул кросс в свои ворота — автогол — 0:2.

Почти сразу же, на 43-й минуте, испанский плеймейкер Давид Силва третий гол своей команды после прострела полузащитника Рахима Стерлинга — 0:3.

В начале второго тайма на 51-й минуте аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро забил пяткой после удара Яя Туре — 0:4.

В конце матча на 84-й минуте английский защитник гостей Джон Стоунз снова выиграл верховую борьбу в штрафной зоне соперника и забил после ассиста испанского нападающего Нолито пятый мяч «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» проходит дальше в 1/16 ФА Кубка, убрав одного из самых неприятных соперников в Англии.

Составы на матч:

«Вест Хэм»: Адриан, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Нордтвейт, Обьянг, Фернандеш, Антони, Лансини, Фегули, Кэрролл.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Отаменди, Стоунз, Санья, Сабалета, Туре, Стерлинг, Агуэро, Де Брюйне, Силва.

Главный арбитр матча: Оливер Майкл.

Голы: Туре (пен) 33 — 0:1, Нордтвейт (авг) 41 — 0:2, Силва 43 — 0:3, Агуэро 51 — 0:4, Стоунз 84 — 0:5.