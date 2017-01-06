Великий Новгород, 7 января, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встречает Рождество в Великом Новгороде. Как сообщает Первый канал, глава государства принимает участие в богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря.

Kremlin.ru Владимир Путин на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря

На богослужении также присутствует губернатор Новгородской области Сергей Митин. Среди присутствовавших на службе замечены известные новгородские предприниматели, а также рыбаки, с которыми президент Владимир Путин и премьер-сентябре 2016 года.

Свято-Юрьев монастырь — действующий мужской монастырь XII века, расположенный в 7 км от города, у истоков реки Волхов близ озера Ильмень. Юрьев монастырь считается первым православным монастырем Новгородской земли.