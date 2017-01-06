Киев, 6 января, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Цены на потребительском рынке Украины увеличились за 2016 год на 12,4%. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

«Цены на потребительском рынке в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,9%, за год в целом — на 12,4%», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2016 г. Верховная рада Украины утвердила закон о госбюджете на 2017 год, в котором заложена инфляция на уровне 8,1% и трехпроцентный рост ВВП.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко утвердил закон «О госбюджете».