Вашингтон, 6 января, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) была не заинтересована в победе на президентских выборах в США представителя Республиканской партии Дональда Трампа, потому что цели миллиардера идут вразрез со стратегическими планами Москвы. Об этом, как передает RT, заявила советник избранного президента США Келлиэн Конуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Русские не хотели, чтобы его избрали, — подчеркнула советник Трампа. — Он очень чётко высказался во время кампании и после победы, что собирается модернизировать ядерный потенциал страны, призовёт к увеличению оборонного бюджета и увеличению добычи нефти и газа — всё это идёт вразрез с экономическими и военными интересами России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2016 г. миллиардер Дональд Трамп набрал более 300 голосов выборщиков, которые были необходимы для победы во втором этапе президентской гонки в США. За представителя Республиканской партии отдали свой голос более 300 членов коллегии, а за бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон — более 220.

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