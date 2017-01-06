Курган, 6 января, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Пожарно-спасательные подразделения Зауралья обогреют курганцев в рождественские гулянья горячим угощением из полевых кухонь. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Эль Греко. Рождество

Температура на улице достаточно низкая для Курганской области. По данным Гидрометцентра, с 6 по 10 января ударят морозы до минус 30 градусов по Цельсию. В городах Кургане и Шадринске в местах с массовым пребыванием людей развернутся полевые кухни. Горячий чай, вкусная каша и согреют, и поднимут настроение взрослым, а особенно детям. Каждый кто побывал в гостях у сотрудников МЧС России благодарит их за заботу и готовность прийти на помощь.

Сегодня спасателями осуществляется контроль 17 мероприятий на 9 объектах с количеством участников более 1500 человек.

Напомним, что с 25 декабря по 9 января органы управления МЧС России приведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Это необходимо для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные дни.