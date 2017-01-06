Рига, 6 января, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Латвия — единственная страна ЕС, где постоянно наблюдаются вспышки дифтерии, сообщает газета Neatlarīgā rīta avīze.

Med-instrukcia.ru Вакцина

Как заявил главный инфектолог Минздрава Латвии Угис Думпис, единственным объяснением этого он считает недостаточный охват населения вакцинацией. Так, по данным за 2015 год, охват вакцинацией от дифтерии и столбняка среди взрослых старше 25 лет составил 65,3%, среди подростков в возрасте 14 лет — 91%, детей в возрасте 7 лет — 97,4%. Это означает, что примерно треть взрослых просрочили вакцинацию от дифтерии, а каждый десятый подросток заканчивает школу без достаточной защиты от этих опасных инфекционных заболеваний. Ведущие латвийские инфекционисты и эпидемиологи сильно обеспокоены этим фактом. Они подчеркивают, что заболеваемость дифтерией в Латвии уже несколько лет является самой высокой в ЕС

В свою очередь, Центр контроля и профилактики заболеваний организует кампанию, чтобы информировать общество об этом заболевании и о значении вакцинации. Особое внимание в рамках кампании будет уделено жителям Риги и окрестностей столицы, так как здесь охват вакцинацией ниже, чем в других местах Латвии, а также лицам, относящимся к группам социального риска, например, бездомным. Во время информационной кампании информация будет размещаться в соцсетях, в общественном транспорте и на его остановках, передаваться по радио и телевидению, в интернете. На рабочих местах, в вузах и учреждениях по уходу также будут организованы информационные лекции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние три года почти треть всех зафиксированных в Европейском союзе случаев заболевания дифтерией пришлась на Латвию. Так, в стране выявлен 51 случай заболевания, тогда как во всех остальных странах Евросоюза — 117, заявила министр здравоохранения Анда Чакша. По мнению Чакши, такая ситуация неприемлема, учитывая тот факт, что государство оплачивает вакцинацию от этой болезни. Министр призвала всех семейных врачей Латвии проверить свои картотеки, чтобы выяснить, привиты ли их пациенты от дифтерии.

Напомним, дифтерия является инфекционным, опасным для жизни заболеванием, которое вызывается бактерией Corynebacterium diphtheriae (бацилла Леффлера). Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Инфекция передается воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка.

С 2002 года от дифтерии в Латвии умерло 20 человек, в том числе четверо детей. Ни один из них не был вакцинирован.