Великий Новгород, 6 января, 2017, 20:30 — ИА Регнум. На территории Новгородской области на федеральной трассе М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, понижением температуры воздуха, снежными заносами и гололёдом, развёрнуты четыре пункта обогрева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, все мобильные пункты готовы оказать помощь водителям в случае сложной ситуации на автотрассе.

Жуковский С. Ю. Зима. 1910

«Они оснащены палатками, запасом горюче-смазочных материалов, мебелью для отдыха, одеялами, питьевой водой, одноразовой посудой, продуктами питания. Водители в нём могут не только согреться, выпить горячего чая, получить психологическую помощь, но даже остаться на ночлег», — сообщили в пресс-службе управления.

Отмечается, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на другом участке трассы мобильный пункт обогрева может передислоцироваться в эпицентр происшествия.

Сейчас пункты развёрнуты в районе 578-го км трассы М-10 в Чудовском районе, на 521-м км в Новгородском районе, в районе 441-го км в Крестецком районе и на 383-м км в Валдайском районе. Место дислокации мобильных пунктов обогрева можно уточнить по телефону спасения «01» или с мобильного «101».