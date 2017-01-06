Возбуждено дело по факту стрельбы из автомата в центре Москвы
Москва, 6 января, 2017, 19:44 — ИА Регнум. По факту стрельбы из автомата на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом Life.ru сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«По данному факту ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ», — уточнила она.
6 января 2017 г. пресс-служба Главного управления МВД по Москве сообщила, что столичная полиция проверяет видеозапись, появившуюся в интернете, на которой некий мужчина ведет стрельбу из автомата в центре Москвы.
По подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 28-летнего уроженца Махачкалы, который приехал в столицу с целью трудоустройства и проживал в одном из хостелов.
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