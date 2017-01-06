Москва, 6 января, 2017, 19:44 — ИА Регнум. По факту стрельбы из автомата на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом Life.ru сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Keith Allison Арест

«По данному факту ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ», — уточнила она.

6 января 2017 г. пресс-служба Главного управления МВД по Москве сообщила, что столичная полиция проверяет видеозапись, появившуюся в интернете, на которой некий мужчина ведет стрельбу из автомата в центре Москвы.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 28-летнего уроженца Махачкалы, который приехал в столицу с целью трудоустройства и проживал в одном из хостелов.

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