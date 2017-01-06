Ленинградская область, 6 января, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Пропавшее 4 января в Финском заливе рыболовецкое судно Monni с тремя членами экипажа на борту до сих пор обнаружить не удалось. В связи с наступлением ночи поиски временно приостановлены. Об этом сегодня, 6 января, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Иван Айвазовский. Среди волн

Как сообщалось, 4 января в 11:30 в органы МЧС поступила информация об исчезновении 17-метрового рыболовецкого судна. Последний сеанс связи с судном был в 08:10 того же дня. Судно должно было вернуться в порт Усть-Луга в 10:00 4 января, однако в назначенное время в порт не прибыло. Система электронного позиционирования судна сигналов не подаёт. По данным следственных органов, на борту находились капитан, два матроса и пять тонн улова.

С начала поисков обследованы 722 квадратных километра территории. 100 квадратных километров обследованы с вертолета, 15 квадратных километров акватории — судном на воздушной подушке «Хивус» и буксиром «Союз», 16 квадратных километров береговой линии — бойцами различных силовых структур и добровольцами. В поисках задействовано 350 человек и 65 единиц техники.

«По состоянию на 18:20 6 января 2017 года поисковые работы судна приостановлены в связи с наступлением темного времени суток, поиски результатов не дали <…> решается вопрос о выделении техники для подъема рыболовецкого судна в случае его нахождения», — проинформировали сегодня в региональном управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, еще 4 января в 13:45 буксиром «Добрыня» было обнаружено масляное пятно площадью 15 кв. метров. К месту его обнаружения был отправлен буксир «Союз». Однако само судно или следы его экипажа не были обнаружены.

По факту исчезновения судна Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). Проверку также ведет Северо-Западная транспортная прокуратура.