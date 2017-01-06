Вашингтон, 6 января, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин «мешает» Вашингтону выстроить хорошие отношения с Москвой. Об этом The Wall Street Journal сообщил глава Пентагона Эштон Картер, который в скором времени покинет свой пост.

tpsdave Пентагон

По его словам, глава российского государства определяет успешность своей политики по степени создаваемого им в мире «дискомфорта».

Поэтому, отмечает глава Пентагона, Белому дому так трудно наладить взаимоотношения с руководством России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США обвинили Россию в причастности к «хакерским атакам» на серверы американских политических организаций во время президентской гонки. При этом до сих пор не было представлено никаких доказательств на этот счет.