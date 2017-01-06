Минск, 6 января, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Отсутствие Александра Лукашенко на саммитах ОДКБ и ЕАЭС в конце декабря в Санкт-Петербурге на фоне очередного «разворота на Запад», демонстрируемого официальным Минском, дало повод прозападной оппозиции в Белоруссии говорить о наличии проблем во взаимодействии Москвы и Минска в оборонной сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Оппозиционное издание Naviny. by в своём материале отмечает, что сложности в отношениях Белоруссии с ОДКБ имели место и ранее. Так, в 2009 году Александр Лукашенко отказался от участия в московском саммите организации на фоне разгоревшейся на тот момент «молочной войны» с Россией, а в 2013 году отсутствовал на неформальном саммите в Киргизии из-за истории с предоставлением политического убежища экс-президенту этой страны Курманбеку Бакиеву.

По мнению издания, в Минске вряд ли всерьёз рассчитывают на ОДКБ в вопросах обеспечения своей военной безопасности и до недавнего времени гораздо более важным считали непосредственное сотрудничество в этой сфере с Москвой в рамках Союзного государства. Однако и на данном направлении сотрудничество России и Белоруссии начинает осложняться ввиду событий последних лет. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года и начала войны в Донбассе Лукашенко одним из первых признал новые киевские власти и оказал им поддержку, при этом отказавшись признавать воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, в последнее время Минск открыто объявил курс на налаживание отношений с Западом.

«Показательно, что в прежние времена Лукашенко во избежание «становления однополярного мира с диктатурой одной державы» пытался обозначить главной целью ОДКБ противодействие НАТО. Напротив, Владимир Путин, проводивший тогда политику сближения с Западом, эту инициативу не поддержал. Официально ОДКБ была ориентирована прежде всего на борьбу с терроризмом. Теперь, как видим, ситуация резко изменилась. Отношения Кремля с Западом обострились, в то время как Минск активно наводит мосты», — отмечает издание.

В материале делается вывод, что белорусские власти сегодня, вероятно, «опасаются непредсказуемого поведения» своего «главного союзника». В качестве аргумента в пользу этого предположения приводится и отказ Минска от давно обсуждаемой идеи размещения в Белоруссии российской военной авиабазы, которая призвана обеспечить защиту западных рубежей Союзного государства.

В то же время отмечается, что Минск не сможет отказаться, например, от намеченных на этот год совместных с Россией широкомасштабных манёвров «Запад-2017». Запланированная в рамках этих учений переброска российских войск на белорусскую территорию служит основанием для прозападных пропагандистов в Белоруссии в очередной раз говорить о «военной угрозе» со стороны России и якобы стремлении Москвы получить «военно-политический контроль» над соседней республикой.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко проигнорировал сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также заседание Высшего евразийского экономического совета, состоявшиеся 26 декабря в Санкт-Петербурге. Его отсутствие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал следующим образом: «Наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, всё-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии». На официальном сайте Александра Лукашенко однако не было опубликовано ни слова о причинах бойкота.

Вопрос об утверждении нового генсека ОДКБ, таким образом, был отложен уже во второй раз. Первый раз — в октябре минувшего года на саммите ОДКБ в Ереване вопрос был отложен из-за отсутствия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Пресс-служба казахстанского лидера объяснила отсутствие президента болезнью.

1 января 2017 года в связи с истечением срока полномочий Николая Бордюжи на посту генсека ОДКБ исполнение обязанностей главы организации было возложено на его заместителя генсека Валерия Семерикова, а утверждение нового генсека отложено до весеннего саммита.

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