Дамаск, 6 января, 2017, 18:48 — ИА Регнум. На территории Сирии за минувшие сутки зафиксировано 36 нарушений перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, размещенном на сайте Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 15 нарушений, из них в провинциях: Хама — 6, Дамаск — 6, Алеппо — 2, Латакия — 1, — говорится в сообщении. — Турецкой частью представительства зафиксировано 21 нарушение, из них в провинциях: Алеппо — 9, Дамаск — 6, Идлиб — 4, Хомс — 1, Деръа — 1».

Отмечается, что в настоящее время по всем выявленным фактам нарушений режима прекращения огня проводятся разбирательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 г. Официальный Дамаск подписал соглашение о перемирии с семью основными вооруженными группировками оппозиции. Москва, Анкара и Тегеран выступили гарантами этого соглашения.

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