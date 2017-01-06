Вашингтон, 6 января, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Властям Мексики рано или поздно придется заплатить за строительство стены на границе с США. Об этом, как передает ВВС, сообщил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

«Нечестные СМИ не сообщают, что все деньги, потраченные на Великую Стену (ради скорости строительства), будут возвращены Мексикой позднее!» — написал миллиардер.

При этом избранный глава Белого дома не уточнил, как он собирается принудить Мехико платить за постройку стены.

Ранее ряд СМИ сообщил, что новый глава США Дональд Трамп не будет требовать от Мексики финансовых средств для того, чтобы построить стену между государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении возвести стену на границе США и Мексики, а также жестко препятствовать проникновению в США нелегальных мигрантов.