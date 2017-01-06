Калуга, 6 января, 2017, 16:51 — ИА Регнум. К 14 лет годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорен судом 38-летний калужанин за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Как сообщили 6 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Калужской области, судом установлено, что в октябре 2009 года мужчина, подсыпав в пищу 15-летней дочери своей сожительницы сильнодействующее одурманивающее вещество фенобарбитал, ввёл её в беспомощное состояние, после чего, воспользовавшись отсутствием дома матери девочки, совершил в отношении неё действия сексуального характера.

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Впоследствии злоумышленнику удалось убедить мать потерпевшей, которой дочь рассказала о произошедшем, в том, что никаких преступлений в отношении её дочери он не совершал, что девочке это показалось ввиду употребления ею в компании знакомых подростков наркотиков. Преступнику также удалось убедить в том же и саму девочку, которая смутно помнила обстоятельства совершения в отношении её преступлений вследствие воздействия наркотического средства.

Первоначально по данному факту органом предварительного следствия принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено лишь почти год спустя. Между тем, уверовав в свою безнаказанность, в сентябре 2010 года педофил начал вновь склонять девочку к совершению действий сексуального характера, при этом продемонстрировав ей фотографии и видеозапись, которые он сделал в октябре 2009 года.

Через несколько дней, девочка, воспользовавшись отсутствием дома сожителя матери, нашла в его личных вещах съёмный жёсткий диск, на котором злоумышленник хранил эти фотографии и видеозапись, и показала их родственникам. Убедившись в том, что дочь её не обманывала, мать потерпевшей тут же обратилась в правоохранительные органы с заявлением, было возбуждено уголовное дело, злоумышленник был заключён под стражу.

Дважды педофил смог убедить в своей невиновности присяжных заседателей, выносивших оправдательные вердикты в отношении его. Затем он скрывался от силовиков. Лишь летом 2016 года преступник был задержан и предстал перед судом.

Напомним, по данным правоохранительных органов, в 2016 году в Калужской области было зарегистрировано 37 изнасилований и покушений на изнасилование. Рост преступлений данной категории за год в регионе составил 9%.