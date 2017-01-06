Саратов, 6 января, 2017, 15:38 — ИА Регнум. 6 января в Саратове на стадионе на 5-ой Дачной, который с нового года носит название «Зимний», состоялись открытые соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы Саратова. В «Рождественской гонке» приняли участие около 1000 жителей от 1942 до 2008 года рождения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Дейнека Александр Александрович. Лыжники. Флорентийская Мозаика

Были организованы забеги для разных возрастных групп и категорий участников — учащихся общеобразовательных учреждений города и муниципальных спортивных школ, областной детско-юношеской спортивной школы «Надежда губернии», муниципальных служащих. Зарегистрироваться могли все желающие, отметили в управлением по физической культуре и спорту мэрии.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены грамотами и медалями, были отмечены «Самый юный участник», «Самый мудрый (возрастной) участник» и «Самая спортивная семья».

Как сообщало ИА REGNUM, по информации мэрии, на сегодняшний день в Саратове работают 7 катков, 80 ледовых площадок, саратовцы проводят новогодние каникулы на коньках, играют в хоккей.