Москва, 6 января, 2017, 15:16 — ИА Регнум. В Москве в канун рождественских богослужений у храмов появятся передвижные пункты выдачи горячего питания и чая. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Top-antropos.com Рождество Христово. Икона

Предполагается, что будет действовать около 200 таких «чайных». Решение принято из-за морозной погоды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в канун Рождества в Москве метро и МЦК будут работать до 2:00 ночи, а наиболее востребованные маршруты наземного транспорта и пригородных поездов — до 3:00.

Вместе с тем, по прогнозу синоптиков, в рождественскую ночь в столице ожидается до 26−28 градусов, по данным МЧС, 7−9 января морозы в Москве могут достичь показателя в — 35 градусов.