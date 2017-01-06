В рождественскую ночь в Москве у храмов откроются «чайные»
Москва, 6 января, 2017, 15:16 — ИА Регнум. В Москве в канун рождественских богослужений у храмов появятся передвижные пункты выдачи горячего питания и чая. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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Рождество Христово. Икона
Предполагается, что будет действовать около 200 таких «чайных». Решение принято из-за морозной погоды.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в канун Рождества в Москве метро и МЦК будут работать до 2:00 ночи, а наиболее востребованные маршруты наземного транспорта и пригородных поездов — до 3:00.
Вместе с тем, по прогнозу синоптиков, в рождественскую ночь в столице ожидается до 26−28 градусов, по данным МЧС, 7−9 января морозы в Москве могут достичь показателя в — 35 градусов.