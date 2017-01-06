Минск, 6 января, 2017, 14:32 — ИА Регнум. По факту убийства настоятельницы женского Свято-Ксениевского монастыря в Минской области (Белоруссия) матушки Василиссы возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 6 января, сообщает агентство Sputnik.

azbyka.ru Женский Свято-Ксениевский монастырь в Минской области

Сообщается, что Управление Следственного комитета Белоруссии по Минской области проводит всестороннее разбирательство обстоятельств убийства, совершенного на территории монастыря.

Известно, что матушка Василисса скончалась в ночь на 6 января в результате нападения, которое было совершено на территории монастыря. Подозреваемая в нападении уже задержана. Ей оказалась одна из послушниц.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Причины нападения не уточняются.

Про матушку Василиссу известно, что она приехала в Белоруссию с Украины. Она была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске. При соборе было организовано сестричество и она стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, после чего приняла постриг.

В 2004 году по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуссии Василисса стала настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района Минской области.