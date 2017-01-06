Моршанск, Тамбовская область, 6 января, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Житель Моршанска обстрелял из ружья сотрудников полиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, представители правоохранительных органов приехали на вызов 5 января.

ptra Выстрел

Вызов поступил примерно в 22:17 5 января. Жители сообщили, что их сосед устроил стрельбу. Когда полицейские прибыли на место, мужчина начал стрелять по ним из окна на втором этаже.

«Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям моршанских полицейских, «стрелок» был обезврежен, задержан и доставлен в полицию. Никто из родственников и соседей не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как выяснили полицейские, оружие мужчины было зарегистрировано. Стрелять он начал по своим родителям, которые из-за этого убежали из дома. После того, как стрелок пригрозил пальнуть и в соседей, те вызвали полицию.

Сейчас мужчина задержан. Причем, в его доме позже нашли незарегистрированные боеприпасы.