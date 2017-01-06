Москва, 6 января, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Ввести в эксплуатацию около 30 км новых тоннелей и 15 станций метро планируется в Москве до конца 2017 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метрополитен

«В этомгоду у нас ожидается очередной рекорд по вводу объектов метрополитена», — отметил он. По словам заммэра, планируется открыть до 10 тыс. рабочих вакансий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году было построено около 20 км тоннелей и открыто пять станций метро.