Ставрополь, 6 января, 2017, 13:45 — ИА Регнум.



(сс)Simm Овощи

В Ставропольском крае с продажи снято 439,6 кг некачественных овощей и фруктов. Это 29 партий некачественного товара, который пытались продать ставропольцам в канун Нового года.

Часть товара продавалась с явными признаками недоброкачественности, у другой не было сопроводительных документов, маркировки, ценников. Третья продукция продавалась без соблюдения санитарных условий, у персонала отсутствовали медицинские книжки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, суды наложили штрафы на недобросовестных продавцов, реализующих восемь партий овощей весом 49 кг, в сумме 6 тыс. руб. с конфискацией товара.

Всего в четвертом квартале специалисты проверили 300 проб плодоовощной продукции на содержание нитратов и пестицидов, в том числе пять проб импортной продукции. В одной из них нашли повышенное содержание нитратов.