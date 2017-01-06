Тбилиси, 6 января, 2017, 13:44 — ИА Регнум. В декабре прошлого года из России в Грузию было нанесено 56 780 визитов, что на 2% ниже показателя аналогичного периода 2015 года. По информации МВД Грузии, всего в декабре Грузию посетили 486 141 человек, что на 4,3% выше показателя за декабрь предыдущего года. А число визитов за весь 2016 год достигло 6 350 835, что на 7,6% превышает показатель за январь-декабрь 2015 года. В том числе, 2 714 777 визитов было нанесено с туристическими целями, что на 19% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Никола Пиросмани.

Число туристов, посетивших Грузию в декабре прошлого года, выросло на 14% и достигло 177 982 человек. Транзитом страну посетили 75 022 человек, что на 15,8% ниже показателя за декабрь 2015 года, с иными целями было совершено 233 137 визитов, что на 5,1% превышает показатель за декабрь 2015 года.

Первое место по числу нанесенных в Грузию в течение декабря прошлого года визитов занимает Армения — 164 541 человек (рост числа визитов составил 9%), за ней следуют Азербайджан — 119 685 визитов (+4%), Турция — 83 049 визитов (число визитов уменьшилось на 17%). Россия заняла в этом списке четвертое место.

Из стран Евросоюза по темпам роста визитов в Грузию отличились Латвия (24%), Литва (16%), Болгария (12%) и Германия (11%). На 33% выросло число визитов из Казахстана, на 28% — из Белоруссии, на 55% — из Израиля, на 10% — из США.