Анкара, 6 января, 2017, 11:57 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Глава Минобороны Турции Фикри Ышик заявил 6 января, что Анкара и весь регион страдают от решения США поддерживать сирийские отряды «Народной самообороны» (YPG) в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

По словам Ышика, Вашингтон передает оружие вооруженным формированиям YPG, которых в Анкаре считают враждебными силами. Он добавил, тем не менее, что не считает, что Белый дом делает это специально, а также с целью обострения террористической ситуации в Турции.

Напомним, курдские отряды YPG считаются в Турции частью Рабочей партии Курдистана, которая заявляла о своей причастности к ряду терактов на территории Турции.