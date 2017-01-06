Тула, 6 января, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Около 20 тысяч человек остались без водоснабжения в Туле в результате аварии вечером 5 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, всего от водоснабжения отключено 624 дома на 15 улицах — Плеханова, Степанова, Марата, Кирова, Калинина, Ложевой, Епифанской, К. Маркса, Патронной, Декабристов, Гармонной, Замочной, Каракозова, Пролетарской Набережной и Чапаева.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, отключение воды произошло из-за повреждения водоводов диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора, — при проведении несанкционированных земляных работ.

В настоящее время специалисты ОАО «Тулагорводоканал» ведут работы по устранению аварии. К данному моменту аварийный участок водопровода восстановлен, ведутся сварочные работы.

Для жителей организованы пункты выдачи технической и питьевой воды.